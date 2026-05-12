Вячеслав Федорищев поручил обеспечить безопасность во время последних звонков в школах

26 мая во всех школах России прозвенит последний звонок. Это единая дата для всех образовательных учреждений, утвержденная Министерством просвещения. На оперативном совещании в правительстве Самарской области во вторник, 12 мая, обсудили вопросы безопасности школьников, родителей и учителей во время проведения праздника.

«Школам уже направлены методические рекомендации по проведению торжественных линеек с алгоритмом действий на случай угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности, других террористических угроз. Хотел бы сказать всем жителям, что во взаимодействии с правоохранительными органами ежедневно работаем. Безопасность этих мероприятий будет полностью обеспечена», – подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этом году 11 класс заканчивают 11 965 человек. В ходе оперативного совещания министр образования региона Виктор Акопьян доложил, что образовательным учреждениям рекомендовано провести линейки в середине дня. Охрану порядка и безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, частных охранных предприятий, а также родительские патрули. Кроме того, усилится досмотр участников торжественных мероприятий.

«Если до начала последнего звонка будет объявлена угроза атаки БПЛА, то ученики и родители будут оповещены через чаты о переносе времени начала праздника. Как только будет дан отбой, линейка состоится. Если предупреждающий сигнал поступит во время проведения мероприятия, то всех переместят в безопасные места и укрытия», – сообщил Виктор Акопьян.

Глава региона поручил донести информацию до родителей выпускников перед праздником, чтобы все алгоритмы были понятны и не осталось ни одного вопроса без ответа. «Суть праздника – это завершение важного пути молодого человека, переход в фазу сдачи единого государственного экзамена, поступления. Важно, чтобы торжественность и трогательность мероприятия была сохранена», – отметил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области