Вячеслав Федорищев о ситуации в Студеном овраге: «Людей в беде не оставим»

Во вторник, 12 апреля, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев озвучил проблемный вопрос, с которым обратились жители СНТ «Студеный овраг» Кировского района Самары.

«Люди опасаются, что останутся без жилья, поскольку сейчас идет судебный процесс по возвращению в федеральную собственность таких участков, ранее находившихся в лесном фонде», – отметил глава региона.

В свою очередь, жители готовы подтвердить документально, что участки были приобретены на законных основаниях еще в 2009 году.

Таким образом сложилась непростая ситуация, которая требует детального анализа. Губернатор отметил, что люди волнуются и переживают, поскольку с ними не разговаривают и не разъясняют, не дают консультаций и грамотного юридического сопровождения.

«По сути люди остались одни в этой достаточно сложной проблеме. Когда есть угроза дому, когда человек не обладает информацией и не понимает, как ему действовать при отсутствии инструментов влияния на ситуацию, внутреннее беспокойство переходит в настоящее волнение», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что в Самаре живут понимающие люди. Поэтому с ними необходимо быть в постоянном контакте, разъяснять сложность ситуации, пути решения проблемы.

«Если оставить людей одних, они в очередной раз увидят беспомощность власти по отношению к проблеме. Поэтому я прошу всех ответственных – администрацию губернатора, тех, кто непосредственно занимается вопросами такого рода хозяйствования, министра природы, главу Кировского района – внимательнейшим образом обратить внимание на эту ситуацию, приложить все силы и средства, а самое главное обеспечить правовое сопровождение и юридические консультации. Людей одних в беде не оставлять», – поставил задачу Вячеслав Федорищев.

Контролировать эту работу будет первый заместитель губернатора – председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.