Самарские школьники могут принять участи во Всероссийской акции «А где мне взять такую песню»

До 20 мая в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит всероссийская акция «А где мне взять такую песню», посвященная творчеству Народного артиста СССР, композитора Григория Пономаренко. 6+



Для участников доступно пять номинаций:

- «Голос души»

- «Инструментальное творчество»

- «Хореография»

- «Музыкальный обозреватель» (отзыв на любое из музыкальных произведений Г.Ф. Пономаренко).



Участниками акции могут стать только учащиеся школ или учреждений дополнительного образования с 1 по 11 класс. Подать заявку и отправить творческую работу необходимо до 20 мая на портале: https://xn--80aefqhcbdcbwkes3aoc8g3ck2d.xn--p1ai/actions/vserossiyskaya-aktsiya-a-gde-mne-vzyat-taku....



До 25 июня по итогам акции жюри определят 100 лучших работ, которые опубликуют на официальном портале проекта.

Фото: пресс-служба администрации Самары