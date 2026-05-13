В Самаре обсудили ход работ по строительству станции метро «Театральная»

На совещании в правительстве Самарской области 12 мая обсудили ход работ по строительству станции метро «Театральная». Согласно плану, станцию откроют в первом квартале 2027 года.

В зоне строительства метро выявлено 68 аварийных объектов, которые требуют сноса или приведения в соответствие нормативам. В июне 2026 года планируют снести первую очередь — шесть аварийных зданий.

Губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о благоустройстве территории, запланированном на вторую половину 2026 года. Он выразил сомнения в реальности сроков, учитывая сложность проведения работ в осенне-зимний период.

Полный график сноса жилых объектов и благоустройства прилегающих территорий будет уточнен на следующих совещаниях, пишет ПроГородСамара.