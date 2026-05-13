Программа «Ночи музеев» в культурном центре «ЗИМ Галерея»

16 мая «ЗИМ Галерея» присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Культурный центр будет работать с 15.00 до 23.00, а гостей ждут экскурсии по действующим выставкам, лекция об архитектуре самарских музеев и галерей и сеанс коллективного рисования от проекта «Школа плохого рисунка». Вход на все мероприятия свободный.

В галерее будут работать две выставки. «Красота земная и небесная» (6+) – персональная выставка Дины Богусоновой. В экспозиции представлены живописные произведения художницы и работы в технике горячей эмали. «Субстанция» (12+) – проект самарского художника уличной волны Кирилла Зырянова. Графика, объекты декоративно-прикладного искусства, цифровое искусство, текстиль и скульптура здесь сплетаются в единое высказывание.

Программа мероприятий «Ночи музеев» в культурном центре «ЗИМ Галерея»:

15.00 – авторская экскурсия по выставке Кирилла Зырянова «Субстанция» (12+). Художник расскажет о своем творчестве и работах на выставке.

16.00 - лекция Армена Арутюнова «Архитектура самарских музеев и галерей» (12+). Самарский историк архитектуры расскажет о зданиях, в которых располагаются местные галереи и музеи, а также о неосуществленных проектах.

17.00 – авторская экскурсия Дины Богусоновой по выставке «Красота земная и небесная» (12+). Художница расскажет о представленных на выставке работах, их сюжетах, истории создания и техниках исполнения.

18.00–20.00 сеанс коллективного рисования от проекта «Школа плохого рисунка» (12+).

«Школа плохого рисунка» – это место, где неважно, насколько хорошо ты рисуешь и в какой технике работаешь: акварель, маркеры, аппликация или цифровая графика. Главное – возможность собираться вместе с единомышленниками и заниматься любимым делом. Участники будут рисовать приглашенных моделей с натуры. Присоединиться к процессу может каждый, необходимо только взять с собой любые принадлежности для рисования. 

