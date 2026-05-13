«Сердце воина» помогло ветерану СВО Роману Савенкову справиться с последствиями ранения и вернуться к мирной жизни

В Самарской области продолжает эффективно работать сеть кабинетов психологической поддержки «Сердце воина», созданная по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Только в прошлом году профессиональную помощь в центрах получили почти 600 участников специальной военной операции и их родных.

Сегодня комплексную поддержку получают десятки ветеранов, среди которых кавалер ордена Мужества Роман Савенков. На СВО он попал по мобилизации, затем подписал контракт. В одном из боёв мужчина получил тяжелое ранение, после чего проходил длительное лечение в госпиталях. Сейчас молодой человек борется с посттравматическим расстройством и налаживает жизнь после возвращения.

«На протяжении полутора лет я по ночам просыпался от тревоги, случались плохие сны. Сейчас более-менее успокоился, пришел в норму», - рассказывает Роман Савенков, ветеран СВО.

Справиться с последствиями боевого стресса Роману помогают в центре

«Сердце воина». Здесь по индивидуальным программам работают профессиональные психологи-инструкторы. Их задача чтобы каждый вернувшийся из зоны боевых действий мог восстановить внутреннее равновесие и спокойно строить жизнь дальше.

«Каждый ветеран сталкивается со своими трудностями: кто-то мысленно всё ещё на фронте, кто-то борется с посттравматическим стрессовым расстройством. Подход к помощи всегда подбирается персонально – универсальных решений здесь нет. У каждого человека своя история и свои вопросы», - отмечает Александр Беленький, психолог центра «Сердце воина».

В регионе работают 54 кабинета «Сердце воина». Кабинеты работают на базе центров социального обслуживания, семейных МФЦ и кадровых центров «Работа России». Здесь каждый ветеран СВО и его близкие могут получить поддержку, в том числе социальную и правовую помощь.

«Наша работа нацелена на то, чтобы родственники, которые ожидают своих героев, знали, как себя вести и с чем сталкиваться. Чтобы пришло понимание, как дать ветерану время адаптироваться, ресоциализироваться, найти себя», - подчеркивает Сергей Сибилёв, директор АНО «Сердце воина».

История Романа Савенкова – это не исключение, отмечает руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. «Таких ребят, которые вернулись с фронта и столкнулись с внутренними трудностями, тысячи. И каждый из них заслуживает поддержки. Центры «Сердце воина» являются не просто психологическими кабинетами, а целой системой. Тут ветерану помогают не залечить раны, а именно вернуться к нормальной жизни: работать, растить детей, не оглядываясь на прошлое. Ассоциация ветеранов СВО плотно взаимодействует с «Сердцем воина» и видит результат. Наша общая задача сделать так, чтобы ни один боец не остался один на один со своей болью», - подчеркнул Андрей Колотовкин.

Важно отметить, что Сергей Сибилёв – выпускник региональной программы «Школа героев», которая готовит участников и ветеранов СВО к эффективной работе в органах государственной власти и управленческих структурах. Опыт, полученный в «Школе героев», помогает ему выстраивать системную поддержку защитников, возвращающихся к мирной жизни. Программа инициирована главой региона в продолжение президентской – «Время героев».

