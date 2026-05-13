Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в общегородской гражданско-патриотической акции «Вахта памяти», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоялся выпуск курсантов военно-патриотического объединения «Щит».

Заместитель начальника полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Станислав Ставропольцев, педагог дополнительного образования военно-патриотического объединения «Щит», начальник отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Рушания Хабибуллина в торжественной обстановке вручили дипломы курсантам отделения транспортной полиции.

В 2003 году на станции Сызрань по инициативе сотрудников и руководства транспортной милиции было создано отделение, нацеленное на патриотическое воспитание и раннюю профессиональную ориентацию подростков 14–17 лет.

За два года обучения курсанты получают комплексную подготовку: изучают основы правовых дисциплин, осваивают навыки обращения с оружием, проходят строевую подготовку и приобретают другие специальные знания. Важная часть образовательного процесса — воспитательная работа педагогов: они помогают ребятам осознать ценность каждой человеческой личности и воспитывают в них гордость за свой город и свою страну.

Участие в мероприятиях военно‑патриотической направленности воспитанники отделения транспортной полиции воспринимают как священный долг. Готовясь к празднованию Дня Победы, они с глубоким трепетом и осознанной ответственностью продолжают традиции уважения и памяти, передаваемые из поколения в поколение.

Торжественное мероприятие завершилось памятным фотографированием.