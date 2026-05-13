Балет А. Адана «Корсар» в новой хореографической редакции покажут в Самаре

В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
15 мая в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака. 6+

Балет «Корсар» – это жемчужина мирового балетного искусства, чья история началась 23 января 1856 года на сцене Парижской оперы. Вдохновленные поэмой Джорджа Байрона, Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж и хореограф Жозеф Мазилье создали либретто, а талантливый композитор Адольф Адан написал к нему волшебную музыку. С тех пор «Корсар» пережил множество редакций, каждая из которых обогащала его танцевальную ткань, сохраняя актуальность и привлекательность для новых поколений зрителей.

Уникальностью новой постановки Шостакович Опера Балет станет максимально точное следование канонической редакции Мариуса Петипа 1899 года на сцене Мариинского театра. Художественный руководитель балета Юрий Бурлака, опираясь на бесценные записи, хранящиеся в Гарвардском университете, воссоздал аутентичную версию балета, сохранив его дух и стиль, а также восстановил редакцию либретто Жюля Анри-Вернуа де Сен-Жоржа и Мариуса Петипа. Особую ценность придаёт исполнение оригинальной партитуры Адольфа Адана, которая впервые прозвучит в Самаре.

Балет «Корсар», появившийся в самой середине XIX столетия, носит на себе яркий отпечаток эстетики романтизма. Это красочный балет на приключенческую тему из жизни корсаров: экзотический сюжет разворачивается, как пёстрый, многоцветный восточный ковёр, поражая необузданными страстями, обилием драматических ситуаций, многократным чередованием опасности и спасения.

 

Премьерные показы также состоятся 16 и 17 мая в 15:00.

 

В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
