Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.51
EUR 87.38
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века

112
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе билетного оператора KASSIR.RU и книжного сервиса «Литрес».

В период с 1 января по 30 апреля 2026-го россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формируют события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева.

Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 2026 года в России стали: «Маяковский. Я сам» с Никитой Кологривым, «Ахматова. Гумилёв. Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур МХАТ им. Горького со спектаклем «Женщины Есенина» и постановка Алексея Франдетти «Маяковский».

За этот период также на 60% выросли продажи на цифровые копии работ поэтов Серебряного века. Cамый резкий всплеск спроса фиксируется у Сергея Есенина. Помимо него, россияне стали чаще читать произведения Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Владимира Маяковского.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
92
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
169
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
985
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
561
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
12 мая 2026  20:17
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
588
Весь список