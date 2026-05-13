В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе билетного оператора KASSIR.RU и книжного сервиса «Литрес».

В период с 1 января по 30 апреля 2026-го россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формируют события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева.

Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 2026 года в России стали: «Маяковский. Я сам» с Никитой Кологривым, «Ахматова. Гумилёв. Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур МХАТ им. Горького со спектаклем «Женщины Есенина» и постановка Алексея Франдетти «Маяковский».

За этот период также на 60% выросли продажи на цифровые копии работ поэтов Серебряного века. Cамый резкий всплеск спроса фиксируется у Сергея Есенина. Помимо него, россияне стали чаще читать произведения Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Владимира Маяковского.