В Самарской области могут запретить продавать бензин несовершеннолетним

В Самарской области рассматривается законопроект, направленный на ограничение продажи бензина несовершеннолетним и введение административных штрафов за его несоблюдение. Инициатива обсуждается в Самарской губернской думе и направлена на защиту здоровья детей и снижение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием. Об этом сообщила пресс-служба губдумы.

Согласно данным Главного управления МВД Самарской области, с начала 2026 года количество ДТП с участием детей, управляющих мототранспортными средствами, увеличилось на 60%. В связи с этим предлагается внести изменения в региональный закон, включив статью, которая запретит продажу бензина лицам моложе 18 лет. Исключения будут сделаны для лиц, достигших 16 лет и имеющих водительские права соответствующей категории.

За несоблюдение данного запрета предусмотрены административные штрафы: для физических лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 8 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 5 до 15 тысяч рублей.

Ввиду того что законопроект затрагивает интересы бизнес-сообщества, он будет направлен на рассмотрение в правительство Самарской области, прокуратуру, Министерство внутренних дел, уполномоченному по правам ребенка, омбудсмену по защите предпринимателей и Общественную палату региона. Им предстоит выразить свои замечания и предложения по данному вопросу.

На заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку также было выдвинуто предложение о запрете продажи несовершеннолетним не только бензина, но и других легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, таких как очищенное топливо и ацетон. Это направлено на предотвращение случаев токсикомании среди подростков и минимизацию рисков их вовлечения в противоправную деятельность, включая террористическую, пишет ПроГородСамара.