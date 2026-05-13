Шашлык без вреда для здоровья: рекомендации специалиста
Самарцам разъяснили, когда можно оплатить такси за счёт ОМС
В Самарской области ввели карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах.
В Самарской области с начала сезона 945 человек пострадали от укусов клещей
С 27 по 30 мая Самарская областная универсальная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову
В Госдуме подготовят отдельный законопроект о критериях трудовых отношений
Эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику производства автокомпонентов
С 2028 года девятиклассники должны будут сдать устный экзамен по истории
Самара +13 °C, Тольятти +14 °C
В Самарской области могут запретить продавать бензин несовершеннолетним

В Самарской области рассматривается законопроект, направленный на ограничение продажи бензина несовершеннолетним и введение административных штрафов за его несоблюдение. Инициатива обсуждается в Самарской губернской думе и направлена на защиту здоровья детей и снижение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием. Об этом сообщила пресс-служба губдумы.

Согласно данным Главного управления МВД Самарской области, с начала 2026 года количество ДТП с участием детей, управляющих мототранспортными средствами, увеличилось на 60%. В связи с этим предлагается внести изменения в региональный закон, включив статью, которая запретит продажу бензина лицам моложе 18 лет. Исключения будут сделаны для лиц, достигших 16 лет и имеющих водительские права соответствующей категории.

За несоблюдение данного запрета предусмотрены административные штрафы: для физических лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 8 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 5 до 15 тысяч рублей.

Ввиду того что законопроект затрагивает интересы бизнес-сообщества, он будет направлен на рассмотрение в правительство Самарской области, прокуратуру, Министерство внутренних дел, уполномоченному по правам ребенка, омбудсмену по защите предпринимателей и Общественную палату региона. Им предстоит выразить свои замечания и предложения по данному вопросу.

На заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку также было выдвинуто предложение о запрете продажи несовершеннолетним не только бензина, но и других легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, таких как очищенное топливо и ацетон. Это направлено на предотвращение случаев токсикомании среди подростков и минимизацию рисков их вовлечения в противоправную деятельность, включая террористическую, пишет ПроГородСамара.

Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
