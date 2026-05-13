Самарцам разъяснили, когда можно оплатить такси за счёт ОМС

Можно ли оплатить такси за счёт ОМС? Медицинские организации Самарской области не всегда могут использовать средства обязательного медицинского страхования для оплаты услуг такси. Всё зависит от цели поездки, разъяснили эксперты правового консалтинга.

Если речь идёт о перевозке пациента из одного стационара в другой для проведения диагностики или лечения, которую невозможно выполнить на месте, то такая транспортировка должна осуществляться санитарным транспортом, а не такси. Оплата услуг такси в этом случае средствами ОМС будет считаться нецелевым расходованием.

Однако есть ситуации, когда использование такси за счёт ОМС допустимо. Например, если медицинскому персоналу необходимо выехать в другую организацию или к пациенту на дом для оказания консультативной или иной медицинской помощи в рамках программы ОМС. В таких случаях приобретение услуг такси следует оформлять как закупку транспортных услуг (без привлечения специализированного санитарного транспорта). Главное — документально подтвердить необходимость поездки и её связь с оказанием медицинской помощи по ОМС, пишет Самара-АиФ.