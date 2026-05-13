В Новокуйбышевске провели мероприятие, направленное на выявление правонарушений среди подростков

Сотрудники Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление правонарушений среди подростков.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, отдела уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции проверяли парки, торговые центры, клубы, общественный транспорт и другие места, где могли находиться несовершеннолетние.

В ходе рейда с ребятами провели беседы об обеспечении безопасности их жизни и здоровья, предупредили о случаях детского травматизма, а также о фактах вовлечения несовершеннолетних в противозаконную деятельность.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних напомнили о действии комендантского часа на территории Самарской области, отметив, что детям до 16 лет запрещено находиться без сопровождения взрослых после 23:00 и до 6.00 местного времени.

Полицейские настоятельно рекомендовали подросткам соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха. Сотрудники полиции напомнили об ответственности за преступления и правонарушения, предупредив, что постановка на профилактический учет несовершеннолетнего в органах внутренних дел негативно сказывается на дальнейшей жизни.

В результате рейда правонарушителей не выявлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области