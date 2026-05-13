Путешествие на 81 год назад: в СОУНБ пройдёт танцевальный вечер в духе 1945 года

16 мая в 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на музыкально-танцевальный вечер «Майская вечёрка». Для гостей воссоздадут атмосферу клубов, в которых советский народ праздновал победу в Великой Отечественной войне.

Посетители смогут вернуться на 81 год в прошлое и оказаться 16 мая 1945 года. Для них прозвучат песни любимых исполнителей того времени – Петра Лещенко, Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой. В танцевальной программе будут фокстрот, вальсы, танго, «Рио-Рита». Наряды и причёски по моде 1940-х годов дополнительно усилят дух времени и ощущение путешествия в прошлое.

Событие пройдёт с участием клуба историко-бытового танца «Свита» и струнно-духового педагогического ансамбля «Экспромт» при Детской музыкальной хоровой школе №1 г.о. Самара (руководитель Светлана Кобзарёва). Распорядители танцевальной части – Даниил Кицаев и Анастасия Донкеева, преподаватели студии "Кросс-степ вальс в Самаре".

Для большего погружения в атмосферу праздника рекомендуем гостям нарядиться по моде 1940-х годов, военная форма советского образца так же приветствуется!

16 мая 2026 года в 16:00, отдел искусств, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

6+

Фото: пресс-служба СОУНБ