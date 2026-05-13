Команда региона готовится к участию в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада-2026»

С 8 по 16 мая в Самаре на базе «Чайка» проходят учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».



Ежегодная «Туриада» в этом году состоится в 13-й раз и пройдет с 19 по 23 мая на базе горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области.



«Туриада» проводится по инициативе полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Спортивно-туристский лагерь - уникальный формат молодежного проекта, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу, комплексное развитие спортивного, краеведческого и познавательного туризма.



Основная цель проведения мероприятия - популяризации спортивного и оздоровительного туризма, обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей среди молодежи Приволжского федерального округа и других регионов и стран, а также привлечение молодых людей к занятиям активными видами спорта, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».



В составе сборной Самарской области в «Туриаде» примут участие 45 человек. Это спортсмены - участники соревнований по водному, велосипедному и пешему туризму, а также студенты колледжей, обучающиеся на специальностях, связанных с развитием туризма, которые примут участие в познавательной программе «Туриады» и конкурсе авторской песни.

