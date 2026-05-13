Уже 40,7 тысяч жителей губернии выбрали электронную трудовую книжку в 2026 году

В 2020 году работающие граждане получили возможность перейти на электронную трудовую книжку. Такой формат обеспечивает надежное и удобное хранение сведений о трудовой деятельности, а также позволяет получать выписки онлайн в удобное время.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) предоставляет постоянный доступ к сведениям о трудовом стаже, обеспечивает высокий уровень их защиты, позволяет значительно снизить вероятность ошибок и неточностей при внесении данных. В электронной версии документа содержатся те же сведения, что и в бумажной: место работы, должность, дата приема, увольнения, перевода на другую должность и т.д.

На основе данных о периодах работы, которые работодатели вносят в ЭТК, формируется трудовой стаж работника, который учитывается при назначении пенсии. По этой причине рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой книжки и проверять корректность ее ведения.

Чтобы получить выписку из электронной трудовой книжки, достаточно перейти на портал Госуслуг, в разделе «Справки и выписки» выбрать услугу «Выписка из электронной трудовой книжки» и нажать «Заказать выписку». Документ в формате PDF поступит в ваш личный кабинет. Его можно скачать, распечатать или отправить по электронной почте. Выписка заверяется электронной подписью и имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия с подписью и печатью работодателя.

Переход на электронную трудовую книжку является добровольным и возможен только с согласия работника. Исключение составляют те, кто впервые устроился на работу с 2021 года — для них сведения о периодах сразу ведутся только в электронном формате, без оформления бумажной версии.

