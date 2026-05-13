Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.
Тольяттинские нейрохирурги провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва
Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф.
Жители губернии могут принять участие во втором этапе «Диктанта здоровья – 2026»
В Самаре накануне Международного дня семьи состоялся финал ежегодных городских соревнований «Моя семья – спортивная семья!».
Шесть самарских семей - победители и призеры соревнований «Моя семья – спортивная семья!»
Малый и средний бизнес Самарской области получил в I квартале 2026 года 1,1 млрд рублей заемного финансирования при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
Бизнес Самарской области привлек в I квартале более 1 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 55,1 км автомобильных дорог к музеям, паркам, памятникам и другим точкам притяжения туристов.
В Самарской области отремонтируют 55 км маршрутов к туристическим объектам
 С 8 по 16 мая в Самаре на базе «Чайка» проходят учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере ПФОа «Туриада».
Команда региона готовится к участию в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада-2026»
В преддверии начала массового рыболовного сезона энергетики филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» напоминают о запрете рыбной ловли в местах пересечения воздушных линий электропередачи (ЛЭП) с водоемами.
Энергетики напоминают рыболовам о правилах электробезопасности в охранных зонах ЛЭП
Уже 40,7 тысяч жителей губернии выбрали электронную трудовую книжку в 2026 году

В 2020 году работающие граждане получили возможность перейти на электронную трудовую книжку. Такой формат обеспечивает надежное и удобное хранение сведений о трудовой деятельности, а также позволяет получать выписки онлайн в удобное время.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) предоставляет постоянный доступ к сведениям о трудовом стаже, обеспечивает высокий уровень их защиты, позволяет значительно снизить вероятность ошибок и неточностей при внесении данных. В электронной версии документа содержатся те же сведения, что и в бумажной: место работы, должность, дата приема, увольнения, перевода на другую должность и т.д.

На основе данных о периодах работы, которые работодатели вносят в ЭТК, формируется трудовой стаж работника, который учитывается при назначении пенсии. По этой причине рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой книжки и проверять корректность ее ведения.

Чтобы получить выписку из электронной трудовой книжки, достаточно перейти на портал Госуслуг, в разделе «Справки и выписки» выбрать услугу «Выписка из электронной трудовой книжки» и нажать «Заказать выписку». Документ в формате PDF поступит в ваш личный кабинет. Его можно скачать, распечатать или отправить по электронной почте. Выписка заверяется электронной подписью и имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия с подписью и печатью работодателя.

Переход на электронную трудовую книжку является добровольным и возможен только с согласия работника. Исключение составляют те, кто впервые устроился на работу с 2021 года — для них сведения о периодах сразу ведутся только в электронном формате, без оформления бумажной версии.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

