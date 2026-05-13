Энергетики напоминают рыболовам о правилах электробезопасности в охранных зонах ЛЭП

В преддверии начала массового рыболовного сезона энергетики филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» напоминают о запрете рыбной ловли в местах пересечения воздушных линий электропередачи (ЛЭП) с водоемами.

Рыбная ловля в охранных зонах ЛЭП категорически запрещена и представляет особую опасность.

Использование удочек, спиннингов и других рыболовных снастей вблизи ЛЭП, особенно при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман), может привести к поражению электрическим током.

Современные материалы, из которых изготавливаются удилища и лески, отлично проводят электричество. Прикосновение удилища или лески к проводам ЛЭП, а также приближение на недопустимо близкое расстояние, создают смертельную угрозу для жизни.

Энергетики филиала «Самарские РС» призывают любителей и профессионалов рыбной ловли неукоснительно соблюдать правила электробезопасности в охранных зонах ЛЭП.

