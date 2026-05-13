Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.
Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф.
В Самаре накануне Международного дня семьи состоялся финал ежегодных городских соревнований «Моя семья – спортивная семья!».
Малый и средний бизнес Самарской области получил в I квартале 2026 года 1,1 млрд рублей заемного финансирования при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 55,1 км автомобильных дорог к музеям, паркам, памятникам и другим точкам притяжения туристов.
Электронная трудовая книжка (ЭТК) предоставляет постоянный доступ к сведениям о трудовом стаже, обеспечивает высокий уровень их защиты, позволяет значительно снизить вероятность ошибок и неточностей при внесении данных.
 С 8 по 16 мая в Самаре на базе «Чайка» проходят учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере ПФОа «Туриада».
В преддверии начала массового рыболовного сезона энергетики филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» напоминают о запрете рыбной ловли в местах пересечения воздушных линий электропередачи (ЛЭП) с водоемами.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Более 100 новых рабочих мест: в губернии запустили линии глубокой переработки

Компания «Магнит», ведущий ритейлер России, запустила на своей промышленной площадке в Тольятти две новые линии по выпуску замороженных полуфабрикатов.

Компания «Магнит», ведущий ритейлер России, запустила на своей промышленной площадке в Тольятти две новые линии по выпуску замороженных полуфабрикатов. Инвестиции в проект составили более 150 млн рублей. Мощности позволяют ежемесячно выпускать до 170 тонн хлебобулочных изделий из теста фило и 150 тонн блинчиков с различными начинками.
Реализация проекта обеспечила создание новых рабочих мест именно в перерабатывающем сегменте АПК и стала очередным шагом в укреплении региональной продовольственной системы. Задачи по созданию условий для устойчивого роста производства определены стратегией социально-экономического развития Самарской области и направлены на достижение целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Новое оборудование размещено в непосредственной близости от распределительного центра сети, что оптимизирует логистику и позволяет оперативно отправлять продукцию в магазины Самарской области и соседних регионов. Она будет представлена в 3 000 торговых точках сети в Поволжье, Центральной России, на Урале и в Западной Сибири.
«Развитие производственных площадок по переработке сельскохозяйственной продукции оказывает существенное влияние на рост экономики нашего региона. В дополнение к расширению торговой сети и привлечению новых региональных поставщиков, компания последовательно инвестирует в собственные пищевые производства. Запуск новых линий в Тольятти позволил создать более 100 рабочих мест. Особенно важно, что сырье для производства закупается у 12 местных поставщиков, 6 из которых работают непосредственно в Тольятти», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков.
Необходимость развития бизнеса в направлении переработки и востребованность такой продукции подтвердил Роман Кондраков, управляющий директор группы округов «Волжский» сети «Магнит»:
«Мы видим, что наши покупатели всё больше отдают предпочтение горячей выпечке. За 2025 год продажи продукции пекарен в наших магазинах увеличились в 1,7 раза. На данный момент более 110 магазинов «Магнит» в Самарской области оборудованы собственными пекарнями. За последние 12 месяцев их число увеличилось на 35%».
В свою очередь, понимая значимость кадрового вопроса для развивающегося перерабатывающего сектора АПК, правительство Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева системно расширяет меры государственной поддержки молодых специалистов. С этого года специалисты перерабатывающей отрасли АПК включены в перечень получателей региональных единовременных и ежемесячных выплат.
Напомним, единовременные «подъемные» выплаты сегодня составляют 414 тысяч рублей для выпускников вузов и до 207 тысяч рублей – для выпускников колледжей; ежемесячные надбавки к заработной плате выплачиваются в течение 6 лет.
Таким образом инвестиции бизнеса приводят к росту производства, регион получает дополнительные налоговые и социально-экономические эффекты, а государство адаптирует меры поддержки под реальные потребности развивающейся отрасли.

 

Фото: Минсельхоз Самарской области

