Более 100 новых рабочих мест: в губернии запустили линии глубокой переработки

Компания «Магнит», ведущий ритейлер России, запустила на своей промышленной площадке в Тольятти две новые линии по выпуску замороженных полуфабрикатов. Инвестиции в проект составили более 150 млн рублей. Мощности позволяют ежемесячно выпускать до 170 тонн хлебобулочных изделий из теста фило и 150 тонн блинчиков с различными начинками.

Реализация проекта обеспечила создание новых рабочих мест именно в перерабатывающем сегменте АПК и стала очередным шагом в укреплении региональной продовольственной системы. Задачи по созданию условий для устойчивого роста производства определены стратегией социально-экономического развития Самарской области и направлены на достижение целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Новое оборудование размещено в непосредственной близости от распределительного центра сети, что оптимизирует логистику и позволяет оперативно отправлять продукцию в магазины Самарской области и соседних регионов. Она будет представлена в 3 000 торговых точках сети в Поволжье, Центральной России, на Урале и в Западной Сибири.

«Развитие производственных площадок по переработке сельскохозяйственной продукции оказывает существенное влияние на рост экономики нашего региона. В дополнение к расширению торговой сети и привлечению новых региональных поставщиков, компания последовательно инвестирует в собственные пищевые производства. Запуск новых линий в Тольятти позволил создать более 100 рабочих мест. Особенно важно, что сырье для производства закупается у 12 местных поставщиков, 6 из которых работают непосредственно в Тольятти», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков.

Необходимость развития бизнеса в направлении переработки и востребованность такой продукции подтвердил Роман Кондраков, управляющий директор группы округов «Волжский» сети «Магнит»:

«Мы видим, что наши покупатели всё больше отдают предпочтение горячей выпечке. За 2025 год продажи продукции пекарен в наших магазинах увеличились в 1,7 раза. На данный момент более 110 магазинов «Магнит» в Самарской области оборудованы собственными пекарнями. За последние 12 месяцев их число увеличилось на 35%».

В свою очередь, понимая значимость кадрового вопроса для развивающегося перерабатывающего сектора АПК, правительство Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева системно расширяет меры государственной поддержки молодых специалистов. С этого года специалисты перерабатывающей отрасли АПК включены в перечень получателей региональных единовременных и ежемесячных выплат.

Напомним, единовременные «подъемные» выплаты сегодня составляют 414 тысяч рублей для выпускников вузов и до 207 тысяч рублей – для выпускников колледжей; ежемесячные надбавки к заработной плате выплачиваются в течение 6 лет.

Таким образом инвестиции бизнеса приводят к росту производства, регион получает дополнительные налоговые и социально-экономические эффекты, а государство адаптирует меры поддержки под реальные потребности развивающейся отрасли.

Фото: Минсельхоз Самарской области