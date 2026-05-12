Умер директор Молодёжного драмтеатра Тольятти Олег Погорелец

В реанимации скончался директор Молодёжного драматического театра Олег Михайлович Погорелец. Он ушёл из жизни, не приходя в сознание, на 58-м году жизни. Причина смерти — оторвавшийся тромб в лёгком, сообщили в минкульте СО.

Олег Михайлович посвятил свою жизнь искусству и оставил яркий след в культурной жизни нашего региона. Он был многогранным талантом: композитором, исполнителем песен, ведущим программ, актёром, режиссёром и талантливым организатором.

За вклад в развитие культуры неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Самарской области и мэрии Тольятти, удостоен Почетного знака губернатора Самарской области. В 2023 году стал лауреатом Государственной премии Республики Крым в номинации «Театральное искусство».

С 2013 по 2019 год Олег Погорелец служил актёром в театре «Колесо». Его мастерство охватывало широкий спектр жанров — от лёгких комедий до глубоких драматических образов. Олег Михайлович умел создавать яркие и запоминающиеся образы, которые восхищали зрителей и вдохновляли его коллег. В марте 2026 года он был назначен директором Молодёжного драматического театра.

Прощание с Олегом Погорельцем состоится в здании театра (Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 65) 13 мая 2026 года с 9:00 до 11:00.