Аграрии региона ведут сев яровых культур

В Самарской области аграрии ведут сев яровых культур. Задача – поймать каждую погожую минуту, чтобы и влага из почвы не ушла, и семена в теплую землю попали. Ровшан Гусейнов, директор ООО «Эльмир», это хорошо знает.

ООО «Эльмир» работает уже более 25 лет. Общая площадь земель в хозяйстве – свыше 12 тыс. га. Часть из них занята пастбищами. На пахотных площадях под урожай текущего года было посеяно 2000 га озимой пшеницы. Сейчас в хозяйстве полным ходом идет сев яровых культур. Овес уже засеян на площади 640 га. Под ячмень отведено 2200 га. Еще 1300 га займут суданская трава, кукуруза на силос. Это поможет обеспечить кормами животноводческое направление. Также в хозяйстве на 2000 га вырастят подсолнечник.

Сев ячменя ведет опытный механизатор Евгений Литау. Он работает уже более 20 лет и свое дело знает отлично. Рабочий день он начинает около 7 утра и заканчивает уже ближе к закату.

