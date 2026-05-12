Главные новости:
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
ООО «Эльмир» работает уже более 25 лет. Сейчас в хозяйстве полным ходом идет сев яровых культур. Овес уже засеян на площади 640 га.
Аграрии региона ведут сев яровых культур
11 мая в Самарской филармонии прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Музыкальный форум всей России вновь прибыл на самарскую землю.
В Самаре с огромным успехом прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»
Во вторник, 12 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском добровольческом слете Движения Первых. Торжественная церемония открытия состоялась в спортивно-концертном комплексе «Дворец Спорта имени Владимира Высоцког
Вячеслав Федорищев поприветствовал участников Всероссийского добровольческого слета
Во вторник, 12 мая, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в облправительстве
Главный кардиолог региона  Дмитрий Дупляков: "Внимание к своему здоровью играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".
Главный кардиолог региона: как можно снизить риски инфаркта миокарда при наличии гипертонии
Прощание с Олегом Погорельцем состоится в здании театра (Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 65) 13 мая.
Умер директор Молодёжного драмтеатра Тольятти Олег Погорелец
Стартовала регистрация на главное деловое событие – региональный форум «Мой бизнес 63. Время героев». Он пройдет 28-29 мая, в Самаре и будет традиционно приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства. 
В регионе пройдет ежегодный форум «Мой бизнес 63»
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
В Самаре с огромным успехом прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

11 мая в Самарской филармонии с огромным успехом прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Музыкальный форум, который проводится по всей России, вновь прибыл на самарскую землю. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области.

В концерте приняли участие народный артист РФ Денис Мацуев (фортепиано), лауреат международных конкурсов Павел Милюков (скрипка), лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2023, I премия) София Виланд (флейта), лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2023, II премия, серебряная медаль и специальный приз жюри) Полина Тхай (виолончель), победитель Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (2025) Эмир Закариа (фортепиано) и Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила: «Радостно осознавать, что дружба между выдающимся пианистом Денисом Мацуевым и нашим городом только крепнет. Мы вновь рады встречать на самарской земле этот фестиваль, в рамках которого наша замечательная публика знакомится с новыми именами. На сегодняшнем концерте мы убедились в том, сколько ярких солистов есть в нашей стране!»

Финальный аккорды концерта подарил публике Денис Мацуев, художественный руководитель фестиваля – российский музыкант и общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. Он исполнил Концерт для фортепиано с оркестром № 1 до минор Дмитрия Шостаковича. Партия трубы - лауреат международных конкурсов Семен Саломатников.

«Мы столько городов России проехали, и я всегда говорю солистам: Приезжайте к НАМ в Самару, потому что дружба с вашим дивным городом длится уже более 30 лет!» - сказал Денис Мацуев.

Три дня в рамках фестиваля, 11-12-13 мая, на сцене Самарской филармонии выступают лауреаты престижных международных конкурсов, стипендиаты фондов поддержки молодых талантов, будущие звёзды классической музыки и признанные мастера сцены.

 

Фото:   минкульт СО

Новости по теме
