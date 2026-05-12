В Самаре с огромным успехом прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

11 мая в Самарской филармонии с огромным успехом прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Музыкальный форум, который проводится по всей России, вновь прибыл на самарскую землю. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области.

В концерте приняли участие народный артист РФ Денис Мацуев (фортепиано), лауреат международных конкурсов Павел Милюков (скрипка), лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2023, I премия) София Виланд (флейта), лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2023, II премия, серебряная медаль и специальный приз жюри) Полина Тхай (виолончель), победитель Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (2025) Эмир Закариа (фортепиано) и Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила: «Радостно осознавать, что дружба между выдающимся пианистом Денисом Мацуевым и нашим городом только крепнет. Мы вновь рады встречать на самарской земле этот фестиваль, в рамках которого наша замечательная публика знакомится с новыми именами. На сегодняшнем концерте мы убедились в том, сколько ярких солистов есть в нашей стране!»

Финальный аккорды концерта подарил публике Денис Мацуев, художественный руководитель фестиваля – российский музыкант и общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. Он исполнил Концерт для фортепиано с оркестром № 1 до минор Дмитрия Шостаковича. Партия трубы - лауреат международных конкурсов Семен Саломатников.

«Мы столько городов России проехали, и я всегда говорю солистам: Приезжайте к НАМ в Самару, потому что дружба с вашим дивным городом длится уже более 30 лет!» - сказал Денис Мацуев.

Три дня в рамках фестиваля, 11-12-13 мая, на сцене Самарской филармонии выступают лауреаты престижных международных конкурсов, стипендиаты фондов поддержки молодых талантов, будущие звёзды классической музыки и признанные мастера сцены.

