Во вторник, 12 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском добровольческом слете Движения Первых. Торжественная церемония открытия состоялась в спортивно-концертном комплексе «Дворец Спорта имени Владимира Высоцког
Вячеслав Федорищев поприветствовал участников Всероссийского добровольческого слета
Во вторник, 12 мая, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в облправительстве
Главный кардиолог региона  Дмитрий Дупляков: "Внимание к своему здоровью играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".
Главный кардиолог региона: как можно снизить риски инфаркта миокарда при наличии гипертонии
Прощание с Олегом Погорельцем состоится в здании театра (Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 65) 13 мая.
Умер директор Молодёжного драмтеатра Тольятти Олег Погорелец
Стартовала регистрация на главное деловое событие – региональный форум «Мой бизнес 63. Время героев». Он пройдет 28-29 мая, в Самаре и будет традиционно приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства. 
В регионе пройдет ежегодный форум «Мой бизнес 63»
Во вторник, 12 апреля, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев озвучил проблемный вопрос, с которым обратились жители СНТ «Студеный овраг» Кировского района Самары.
Вячеслав Федорищев о ситуации в Студеном овраге: «Людей в беде не оставим»
На оперативном совещании в правительстве Самарской области во вторник, 12 мая, обсудили вопросы безопасности школьников, родителей и учителей во время проведения праздника.
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить безопасность во время последних звонков в школах
К 31 мая «Т Плюс» планирует привести в порядок еще 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций.
Более чем на 200 самарских тепловых объектах благоустройство восстановлено в полном объеме
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в облправительстве

Во вторник, 12 мая, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.

Во вторник, 12 мая, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.

Один из вопросов губернатору – от жителей г. Самара, которые уже не первый раз обращаются с просьбой о демонтаже после пожара аварийных домов по улице Молодогвардейской.

«Сейчас идет обследование территории, после 15 мая планируем все снести. К концу мая точно все сделаем», – доложил глава г.о. Самара Иван Носков.

Вячеслав Федорищев поручил первому заместителю Губернатора Самарской области – председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову организовать системный подход в работе по благоустройству территорий в регионе:

«Механизмов нет, не прописано нормативно. С отсутствием системы мы получаем хаотичное «лоскутное одеяло». Иван Николаевич, контролируйте вопрос по сносу, чтобы было все качественно сделано, а вы Виталий Алексеевич, по этой тематике отражайте нормативные решения, которые будут влиять конкретно на эти вопросы», – поручил губернатор.

С просьбой об устройстве пешеходного перехода на ул. Кинельской на перекрестке с ул. Заборовской в районе школы №26 обратился местный житель.

Глава г.о. Сызрань Сергей Володченков сообщил, что обустройство пешеходного перехода на заявленном участке не представляется возможным, так как дорога имеет изгиб, который не позволяет обеспечить видимость встречных автомобилей и может отрицательно повлиять на безопасность граждан.

«Мы провели обследование, специалисты предлагают сместить устройство пешеходного перехода не на улице Заборовской, а на улице Загородная, это в 70 метрах от этого места, там по нормативам все проходит. До 20 июня готовы обустроить там пешеходный переход», – прокомментировал ситуацию Сергей Володченков.

Вячеслав Федорищев призвал глав муниципалитетов своевременно готовиться к новому учебному году, уделяя особое внимание вопросам безопасности школьников. Он подчеркнул, что только системный подход позволит решить все возникающие проблемы заранее, чтобы родители могли быть спокойны за своих детей.

Обращения граждан, поступающие через разные каналы связи, находятся на постоянном контроле губернатора и становятся предметом оперативного реагирования со стороны органов власти региона.

Теги: Самара

11 мая в Самарской филармонии прошло открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Музыкальный форум всей России вновь прибыл на самарскую землю.
