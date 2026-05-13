Продляются маршруты пригородных поездов в Самарской области!

С 13 мая в рамках реализации проекта "городская электричка" расширяют маршрутную сеть пригородных поездов в Самарской области, делая пригородное железнодорожное сообщение еще удобнее.

С сегодняшнего дня в рамках реализации проекта "городская электричка" расширяем маршрутную сеть пригородных поездов в Самарской области, делая пригородное железнодорожное сообщение еще удобнее для жителей Новокуйбышевска, Чапаевска, Новосемейкино, Зубчаниновки, Смышляевки и Самары, сообщает пресс-служба КбшЖД.

В новом расписании сократили длительные интервалы в движении пригородных поездов, продлили маршруты следования 14 электропоездам, увеличив сквозной транзитный пассажиропоток через станцию Самара на 40%.

Продлены маршруты следующих пригородных поездов:
 6306/6305 от станции Чапаевск до станции Курумоч (ранее до Самары)
 6346/6348 от станции Чапаевск до станции Жигулевское Море (ранее до Самары)
 6014/6013 от станции Новокуйбышевская до станции Жигулевское Море (ранее до Самары)
 6324/6323 от станции Курумоч до станции Чапаевск (ранее до Самары)
 7557 от станции Водинская до станции Сызрань (ранее от Мирной)
 6561 от станции Водинская до станции Безенчук (ранее от Мирной)
 6567 от станции Смышляевка до станции Безенчук (ранее от Мирной)
 7569 от станции Смышляевка до станции Сызрань (ранее от Мирной)
 6571 от станции Смышляевка до станции Звезда (ранее от Мирной)
 6560 от станции Безенчук до станции Водинская (ранее до Мирной)
 7572 от станции Сызрань до станции Мирная (ранее до Самары)
 7552 от станции Сызрань до станции Водинская (ранее до Самары)
 7562 от станции Сызрань до станции Водинская (ранее до Самары)

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

