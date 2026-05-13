Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.
Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф.
В Самаре накануне Международного дня семьи состоялся финал ежегодных городских соревнований «Моя семья – спортивная семья!».
Малый и средний бизнес Самарской области получил в I квартале 2026 года 1,1 млрд рублей заемного финансирования при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 55,1 км автомобильных дорог к музеям, паркам, памятникам и другим точкам притяжения туристов.
Электронная трудовая книжка (ЭТК) предоставляет постоянный доступ к сведениям о трудовом стаже, обеспечивает высокий уровень их защиты, позволяет значительно снизить вероятность ошибок и неточностей при внесении данных.
 С 8 по 16 мая в Самаре на базе «Чайка» проходят учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере ПФОа «Туриада».
В преддверии начала массового рыболовного сезона энергетики филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» напоминают о запрете рыбной ловли в местах пересечения воздушных линий электропередачи (ЛЭП) с водоемами.
Шашлык без вреда для здоровья: рекомендации специалиста

Кому шашлык противопоказан?
Шашлык — это не диетический продукт. Категорически или временно противопоказан: при обострении гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Копченый жир и корочка раздражают слизистую.
При панкреатите (особенно в стадии обострения или неполной ремиссии). Жир = нагрузка на поджелудочную → риск острого болевого синдрома или обострение хронического заболевания.
При желчнокаменной болезни, холецистите, дискинезии желчевыводящих путей. Жирный шашлык провоцирует спазм желчного пузыря и печеночную колику.
При подагре. Мясо богато пуриновыми основаниями, которые повышают уровень мочевой кислоты.
Детям до 3 лет (им вообще не дают жареное мясо), с 3 до 7 лет — в очень ограниченном количестве.
Пожилым с атеросклерозом, тяжелой гипертонией, сердечной недостаточностью — из-за нагрузки на сосуды и избытка соли в маринадах.

Чем опасен недожаренный шашлык?
Недожаренный шашлык (мясо с кровью, розовое внутри)
Это риск паразитарных инфекций и бактериальных отравлений:
● Токсоплазмоз, трихинеллез, тениаринхоз (бычий цепень), сальмонеллез, кампилобактериоз — все это можно получить, съев непрожаренное мясо. Особенно опасна свинина (трихинеллы) и говядина (бычий цепень).
● Заморозка в бытовой морозилке большинство паразитов не убивает. Только термическая обработка до температуры внутри куска не менее 70-75°C (розовый сок должен стать прозрачным, мясо перестать быть сырым на разрезе).
Можно ли заразиться паразитами через шашлык?
Да, можно, и это не миф. Паразиты в мышечной ткани животных:
● Свинина — трихинеллы (трихинеллез), свиной цепень (цистицеркоз).
● Говядина — бычий цепень (тениаринхоз).
● Баранина — эхинококк (редко, но опасно).
Как защититься:
Покупать мясо с ветеринарным клеймом (прошедшее ветсанэкспертизу).
НЕ пробовать сырой фарш, НЕ есть мясо «с кровью».
Прожаривать/пропекать до полной готовности (внутренняя температура 70-75°C).
Помнить: домашняя заморозка не убивает трихинелл и яйца гельминтов.

Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
