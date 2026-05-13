Лучший по профессии: в регионе пройдут соревнования специалистов по беспилотникам

На этой неделе на площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Конкурс организован в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Сегодня беспилотные системы применяются во многих сферах, профессии, связанные с беспилотниками становятся все более востребованными, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - В прошлом году мы уже проводили региональный этап в номинации «Специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами», в этом году количество участников увеличится».

Участников ждет теоретическая часть, которая включает тестирование и решение кейс-задачи, и практическая: от сборки пусковой установки и подготовки к выполнению полетов до обработки полученных материалов и создания цифрового двойника.

Призеры регионального этапа получат: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч – за второе и 30 тысяч – за третье. Победитель представит Самарскую область на федеральном этапе и поборется за главный приз – 1 миллион рублей.

