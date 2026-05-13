В Самарской области ввели карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах.

Соответствующие указы подписал губернатор Вячеслав Федорищев, документы опубликованы на сайте регионального правительства.

Очаги опасного заболевания выявлены в частном доме на улице Хлеборобов в селе Пестравка и на земельном участке в поселке Придорожный. В Пестравке территория в радиусе трех километров признана неблагополучным пунктом по бешенству животных. В Придорожном радиус ограничений составляет полтора километра.

В эпизоотическом очаге (непосредственно в месте обнаружения болезни) запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также запрещен вход посторонним лицам. На всей неблагополучной территории также действует запрет на ввоз и вывоз непривитых от бешенства животных, проведение ярмарок, выставок и любых других мероприятий с их участием. Карантин будет отменен не ранее чем через 60 дней после утилизации последнего трупа зараженного животного.

Бешенство — смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и передающееся со слюной при укусе. Смертность после появления симптомов составляет 100%, единственное спасение — немедленная вакцинация после контакта с зараженным животным. Контроль за исполнением карантинных мер возложен на комитет ветеринарии Самарской области, пишет Самара-АиФ.