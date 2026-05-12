Минздрав планирует обновить перечень медицинских специальностей

Министерство здравоохранения РФ предложило кардинально обновить номенклатуру медицинских должностей, включив в нее более десяти новых специальностей уже с 1 сентября. Это следует из проекта приказа ведомства.

Согласно документу, реестр профилей пополнится такими направлениями, как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация и эргореабилитация. Кроме того, в штатных расписаниях появятся врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог, отметило «РИА Новости».

Одновременно планируется исключить ряд должностей. В перечень на упразднение попали подростковые психиатры и терапевты, сексологи, диабетологи, сурдологи-протезисты, офтальмологи-протезисты, фельдшеры-наркологи, зоологи и энтомологи. Как уточняется в проекте приказа, функции этих специалистов перераспределят между обладателями более широких компетенций.

При этом все медработники, принятые на перечисленные должности до вступления изменений в силу, продолжат трудиться без каких-либо ограничений.