В России нашли реки с самыми длинными названиями

В России нашли две реки с очень длинными названиями. Название одной из них содержит 24 символа, а другой — 21. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.

По данным источника, это Мэльхэнанвенанхытбельхын и Чирынайэнничкиваамкай. Обе они находятся на Чукотке. Отмечается, что название второй реки имеет корни в языках коренных народов. Чирынайэнничкиваамкай является одним из самых длинных гидронимов в России, а Мэльхэнанвенанхытбельхын упоминается в подборках уникальных топонимов страны.