Renault Logan в Самаре сбил 88-летнюю женщину
Объявлен прием заявок на творческие программы #СВОеИСКУССТВО арт-кластера Таврида
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
В Самаре выступит архитектурный блогер Анна Мартовицкая
После развода с супругой житель г. Самары не выплачивал алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына
В УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию служебных собак
180 лет Альфреду фон Вакано - основателю пивоварения и канализации в Самаре
В Самарской области выявлены самые популярные риски ДТП, связанные с мотоциклами
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Почти 70% жителей Самарской области готовы подрабатывать вне своей основной специальности

Почти семь из десяти жителей Самарской области допускают подработку за пределами основной профессиональной сферы. Это следует из опроса*, который провели платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru и сервис по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (ГK Verme), входит в hhgroup.

О готовности выходить на подработки вне основной специальности заявили 68% опрошенных из Самарской области. Из них 18% респондентов указали, что им нравится разнообразие и они охотно берутся за разные задачи, а 50% готовы согласиться при условии хорошей оплаты. Среди тех, кто высказался против, 21% предпочитают концентрироваться на чем-то одном, а 3% намерены подрабатывать только по своей специальности.

Возраст заметно влияет на готовность выходить за рамки основной специальности. Среди респондентов в возрасте от 18 до 44 лет показатель практически одинаков и держится на уровне 81–83%. Среди 45–54-летних он немного ниже — 77%. Наиболее консервативны люди старше 55 лет – только 65% допускают для себя такую возможность.

Что мотивирует подрабатывать по другой специальности

Финансовая мотивация является основной для жителей Самарской области, которые берут подработки из других профессиональных областей: 40% хотят увеличить доход или нуждаются в дополнительном заработке. Еще 28% стремятся иметь деньги для личных нужд, а 25% копят на конкретную покупку. Также 21% называют причиной наличие свободного времени, которое хочется потратить с пользой. Еще 16% хотят попробовать себя в новых профессиях, а 13% говорят, что такой формат заработка им просто комфортнее. Еще 12% считают подработку возможностью развить новые навыки.

Исследование также показало, что при выборе подработки жителей Самарской области в первую очередь интересует возможность совмещать подработку с другими делами — это назвали главным 45%. Далее следуют гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку (34%), близость к дому (24%), возможность работать удаленно (21%) и быстрая выплата денег (18%).

Кто уже подрабатывает

При этом подработка уже является достаточно распространенным форматом занятости. Так, за последние три месяца 8% опрошенных работали на нескольких разных позициях, пробуя 2–3 разные работы. Еще 39% такого опыта пока не имеют, но хотят попробовать, а 53% намерены оставаться на одной позиции и менять подход не планируют.

Среди тех, кто подрабатывал в последние три месяца, наиболее популярны профессии из сферы физического и торгового труда. Лидируют разнорабочий и мерчандайзер/работник торгового зала (по 18%), упаковщик и комплектовщик (17%), продавец-кассир (16%). Далее следуют грузчик/кладовщик (по 12%), курьер (11%), уборщик (10%), водитель (9%).

«Мы видим, что люди становятся более гибкими в своих профессиональных предпочтениях, особенно в сегменте временной занятости. Это важный и набирающий силу тренд. Причем особенно показательно изменение в отношении к подработкам. Для многих они становятся осознанным выбором в пользу свободного графика и разнообразия, и нередко их начинают использовать как инструмент для приобретения новых навыков. А это, безусловно, повышает ценность человека на рынке труда», — добавил генеральный директор сервиса «Моя смена» Николай Гальянов.

*Опрос проходил среди 2,5 тыс. респондентов, в том числе из Самарской области

