В УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию служебных собак

Шестнадцать служебных собак, "прослуживших" в уголовно-исполнительной системе Самарской области, вышли на заслуженный отдых.



Все желающие могут бесплатно обрести верного и преданного друга.



Питомцы привиты и прекрасно воспитаны, что делает их отличными компаньонами для новых хозяев.



Собаки прошли специальный курс дрессировки и несли службу в различных подразделениях, проявляя высокий профессионализм и преданность. Теперь они смогут стать верными друзьями и членами семей, принося радость и уют в новые дома.



Все желающие могут обращаться по телефону +7 846 339-31-97.