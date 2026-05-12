В УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию служебных собак

Шестнадцать служебных собак, "прослуживших" в уголовно-исполнительной системе Самарской области, вышли на заслуженный отдых.
Все желающие могут бесплатно обрести верного и преданного друга.
Питомцы привиты и прекрасно воспитаны, что делает их отличными компаньонами для новых хозяев.
Собаки прошли специальный курс дрессировки и несли службу в различных подразделениях, проявляя высокий профессионализм и преданность. Теперь они смогут стать верными друзьями и членами семей, принося радость и уют в новые дома.
Все желающие могут обращаться по телефону +7 846 339-31-97.