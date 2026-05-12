В Самаре выступит архитектурный блогер Анна Мартовицкая

15 мая в Галерее «Виктория» в рамках «Недели современной архитектуры» прочитает лекцию один из главных архитектурных блогеров России, основатель канала «Архиблог» Анна Мартовицкая. Тема лекции: «Стекло, металл, бетон: материал как синоним современности. Из чего создается современная архитектура России?»



В своем выступлении Анна расскажет о том, как технологии и образы современности воплощаются в строящихся сегодня зданиях. Самые яркие и интересные постройки последнего десятилетия будут представлены именно с точки зрения своего материального воплощения: почему в одних случаях архитекторы выбирают для облицовки своих зданий стекло, а в других отдают предпочтение бетону или металлу, какие смыслы и художественные возможности несет в себе каждый из этих материалов, как именно выражает наше с вами время?



15 мая 19:00

Некрасовская, 2

Билет на лекцию — 300₽

