В майские выросла доля отмен самозапретов

По данным Объединённого Кредитного Бюро, в течение майских праздников 2026 года россияне направили 232 тыс. заявлений на постановку самозапрета на кредиты и 65 тыс. – на его снятие. Количество установленных самозапретов сопоставимо с итогами январских праздников (224 тыс. заявлений), а вот отмен в зимние выходные было значительно меньше – всего 27 тыс. заявлений. Для сравнения: на майских праздниках 2025 года на постановку самозапрета было направлено 451 тыс. заявлений и 60 тыс. – на его снятие.

В целом в праздники граждане обращаются к сервису самозапретов реже, чем в рабочие дни. В будни на постановку самозапрета направляется порядка 42 тыс. заявлений в день и по 9 тыс. заявлений на его снятие.

Больше всего самозапретов в майские праздники оформили россияне в возрасте 35-45 лет – 21,1% от общего количества заявлений. На граждан 45-55 лет пришлось 19,5% заявлений, 55-65 лет – 16,5% заявлений. 16,4% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 13,7% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодёжь до 25 лет пришлось 12,8% самозапретов.

Треть заявлений об отмене самозапрета направили граждане в возрасте 35-45 лет (31,2%). На граждан 25-35 лет пришлось 23,6% заявлений, 45-55 лет – 19,4%, на молодёжь до 25 лет – 13,4%. Реже всего самозапрет отменяли граждане 55-65 лет (9,1% заявлений) и старше 65 лет (3,3%).

За всё время работы сервиса россияне направили 24,7 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 2,5 млн – на его снятие. Доля отмены ранее установленных ограничений на получение кредита составила 10%. Самозапрет установлен у 20,6 млн россиян.