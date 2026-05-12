Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета «На всех парусах» вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Это бесплатный обучающий курс по парусному спорту, включающий теорию и практические занятия на воде. Проект «На всех парусах» - это много теории и практики в кругу сообщества, горящего парусным спортом. А главное: бесплатные лекции и тренировки для всех желающих.

Проект получил грантовую поддержку от Росмолодежи, а теперь прошел экспертный отбор всероссийского конкурса «Ты в игре» и вошел в топ-250 по стране.

«Парусный спорт – довольно редкий. Мы просто хотели побольше соперников на соревнованиях, а теперь, получается, мы амбассадоры студенческого парусного спорта в Самаре» – говорит наставник проекта Елизавета. – «Ребята могут прийти к нам совсем без опыта и впервые попробовать себя в этом захватывающем виде спорта. Видеть, какой путь они проходят с твоей поддержкой – это самое ценное для меня, что есть в наших тренировках».

Сейчас через проект прошли около 100 молодых людей Самары.

Участники не просто тренируются – они активны в парусной жизни города и страны. Благодаря проекту ребята побывали волонтерами на всероссийской Поволжской регате, регате Высоцкого и чемпионате России по сноукайтингу. Лучшие курсанты всего за один сезон выходят на соревнования.

