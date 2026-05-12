В Самаре полиция привлекла к ответственности родителей юных зацеперов

Правоохранители узнали о молодых нарушителях благодаря соцсетям. Речь идет о двух подростках. Подробностями поделились представители регионального главка.

В ГУ МВД уточнили: ребята 2013 года рождения зацепились за заднюю дверь трамвая и катались снаружи вагона. Позже полицейские выяснили, что это учащиеся одной из школ Промышленного района города.

Далее пригласили их и родителей в отдел. Побеседовали. Правоохранители напомнили об опасности подобных трюков, ответственности. На взрослых составили административные материалы. Все передали в комиссию по делам несовершеннолетних, пишет МК-Самара.