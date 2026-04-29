АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
В Приволжском районе перед судом предстанет злостный нарушитель ПДД РФ

155
В Приволжском районе перед судом предстанет злостный нарушитель ПДД РФ

В марте текущего года в вечернее время суток экипаж ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приволжскому району, находясь на маршруте патрулирования, остановил для проверки документов автомобиль ВАЗ-2121 под управлением местного жителя 1995 года рождения.
В ходе административной процедуры полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления мужчиной алкоголя. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции установили, что по решению суда в июне прошлого года задержанный водитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Приволжский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года 6 месяцев.   Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.
В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения).  Уголовное дело с обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Теги: БДД

Более 1200 нарушений зафиксировано на дорогах Самарской области за три дня
27 апреля 2026, 13:57
В том числе к административной ответственности привлечены: 217 водителей за нарушение светопропускания стекол транспортных средств. Происшествия
572
Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти поймали на нетрезвом управлении автомобилем
20 апреля 2026, 14:00
Он оштрафован на 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Происшествия
895
В Красноярском районе полицейские ночью задержали пьяного водителя
18 апреля 2026, 12:24
Судом мужчине назначено наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на 1,6 года и 45 000 рублей штрафа. Происшествия
1039
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
191
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
199
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
921
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
622
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
594
