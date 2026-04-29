В Приволжском районе перед судом предстанет злостный нарушитель ПДД РФ

В марте текущего года в вечернее время суток экипаж ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приволжскому району, находясь на маршруте патрулирования, остановил для проверки документов автомобиль ВАЗ-2121 под управлением местного жителя 1995 года рождения.

В ходе административной процедуры полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления мужчиной алкоголя. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции установили, что по решению суда в июне прошлого года задержанный водитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Приволжский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года 6 месяцев. Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения). Уголовное дело с обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения, по существу.