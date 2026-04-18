В Красноярском районе полицейские ночью задержали пьяного водителя

В апреле текущего года, в ночное время суток, сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Красноярскому району, находясь на маршруте патрулирования в селе Новый Буян, остановили для проверки документов водителя автомобиля ВАЗ-2113. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, мужчина пояснил, что при себе  их не имеет.

При общении сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.  Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил согласием. Проведенное исследование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль, поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции выяснили, что в январе текущего года, по решению суда 21-летний задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Судом мужчине назначено наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на 1,6 года и 45 000 рублей штрафа.

В ходе опроса нарушитель пояснил, что после употребления спиртных напитков решил покататься на машине, думая, что в ночное время его противоправный поступок окажется незамеченным.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

