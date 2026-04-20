В Самаре проверили участок метро от «Алабинской» до «Российской»

В Самаре прошел осмотр тоннельного участка метрополитена между станциями «Алабинская» и «Российская». Проверку провел министр строительства региона Александр Фомин.

По его словам, участок был обследован полностью — от конструкций тоннеля и путевого хозяйства до инженерных коммуникаций и служебных помещений. Особое внимание уделили местам протечек и изношенным элементам.

По итогам осмотра отмечено, что ряд конструкций и систем требует капитального ремонта. При этом движение поездов осуществляется в штатном режиме.

В дальнейшем планируется комплексный подход к обновлению инфраструктуры метро с определением объемов и технических решений по каждому участку, пишет Самара-МК.