Самарцы пожаловались на работу автобуса № 37 и троллейбусов № 17 и 19

Горожане рассказали о проблемах в работе общественного транспорта в комментариях под постом мэра Ивана Носкова в соцсетях.

Один из жителей областного центра объяснил, что 37-й автобус и 17-й, 19-й троллейбусы ходили по Самаре в субботу в 17:00 с интервалами по 30–40 минут. Протяженности по ним составляют 17,6, 14,9 и 11,3 километров соответственно, пишет Самара-МК.

«Найдите, пожалуйста, нормальных перевозчиков по данным направлениям, если текущие не справляются. Железнодорожный вокзал — это лицо города», — возмущается горожанин.