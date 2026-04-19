В России в четыре раза сократился импорт европейского пива за февраль

В феврале текущего года Россия значительно снизила импорт пива из стран Евросоюза (ЕС) — объем закупок сократился примерно в 4,5 раза. Об этом 19 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем закупок напитка составил около €1 млн. При этом российские компании приобрели пиво из ЕС на сумму €1,1 млн, тогда как в феврале 2025 года этот показатель достигал €4,7 млн.

Наибольшее падение зафиксировано по поставкам из Чехии — они уменьшились в 8,5 раза, до €142,3 тыс. Кроме того, импорт из Литвы сократился в семь раз, до €72,9 тыс., а из Германии — в 5,6 раза, до €141,3 тыс. Поставки пива из Нидерландов снизились до минимального уровня: в феврале в Россию было ввезено продукции всего на €20.