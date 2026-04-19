Синоптики прогнозируют резкое похолодание перед майскими праздниками

Перед майскими праздниками в Москве и ряде регионов Центральной России и Поволжья ожидается резкое похолодание, возможны ледяные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет „битва“ между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад», — сообщил Тишковец, заявив, что грядет «волна холода» перед майскими праздниками. Его слова передает РИА «Новости».

Причина похолодания — противоборство скандинавского антициклона и циклона южного происхождения. Взаимодействие этих барических систем усилит холодную тягу северных ветров, которые принесут воздушные массы арктического происхождения.

Температурный фон окажется на 2–5 градусов ниже климатической нормы заключительной декады апреля. Временный снежный покров может восстановиться в восточных и юго-восточных районах Центральной России (включая восточные районы Подмосковья, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую и Костромскую области), в отдельных регионах Среднего Поволжья (республики Марий Эл и Чувашия), Волго-Вятском регионе (Кировская область) и на западных склонах Среднего и Северного Урала (Пермский край и север Свердловской области). Также местами возможны ледяные дожди.