18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд

С 8 мая 2026 года между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой скоростной поезд «Ласточка». Время в пути составит 6 часов 28 минут — без пересадок и с остановками на девяти станциях, включая Кинель, Похвистнево, Новоотрадную и Бугуруслан. Маршрут открывает новые возможности для туристических и деловых поездок между Самарской областью и другими регионами России.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что одна из важных задач — сделать так, чтобы туристический поток работал на развитие региона. Поэтому, по его словам, необходим системный подход: развитие инфраструктуры, повышение качества сервиса и активное продвижение туристических возможностей.

«Запуск “Ласточки” Самара – Уфа — это пилотный проект. Мы будем анализировать пассажиропоток, востребованность этой модели перевозок и экономические параметры маршрута. Ключевой критерий успеха — стабильный спрос на поездки по выходным. При положительных результатах будем принимать решение о запуске аналогичных туристических маршрутов — до Оренбурга, Саратова и других городов, которые сейчас прорабатываются в рабочем порядке», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Из Самары «Ласточка» будет отправляться по пятницам и выходным в 17:30 и прибывать в Уфу в 00:58. Обратный рейс из Уфы запланирован по субботам и воскресеньям: отправление в 06:50, прибытие в Самару в 12:18.

Поезд оснащен системами климат-контроля, эргономичными креслами, бесплатным Wi-Fi, розетками 220 В и электронными информационными табло. Салон адаптирован для маломобильных пассажиров.

«Расписание сформировано с учётом пожеланий пассажиров, которые планируют поездки на выходные. “Ласточка” сочетает в себе скорость, надёжность и высокий уровень сервиса, а остановки в малых городах делают маршрут по-настоящему доступным для жителей региона», — прокомментировала генеральный директор АО «Самарская ППК» Маргарита Абламонова.

Стоимость полного билета для поездки из Самары в Уфу составит 1599 рублей, при покупке через приложение — 1443 рубля. Для студентов и школьников предусмотрены льготы, дети до 7 лет путешествуют бесплатно. Приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания.

Дополнительная информация о расписании, тарифах и условиях проезда будет публиковаться на официальных ресурсах перевозчика и в социальных сетях.

Новости по теме
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026, 09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
Так, можно обратиться за консультацией к врачам-специалистам (терапевт, хирург, кардиолог), пройти УЗИ, рентгенографию, компьютерную томографию, ЭКГ, сдать... Здравоохранение
333
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026, 20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». Политика
1121
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026, 18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске. Туризм
666
