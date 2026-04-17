Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд

С 8 мая 2026 года между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой скоростной поезд «Ласточка». Время в пути составит 6 часов 28 минут — без пересадок и с остановками на девяти станциях, включая Кинель, Похвистнево, Новоотрадную и Бугуруслан. Маршрут открывает новые возможности для туристических и деловых поездок между Самарской областью и другими регионами России.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что одна из важных задач — сделать так, чтобы туристический поток работал на развитие региона. Поэтому, по его словам, необходим системный подход: развитие инфраструктуры, повышение качества сервиса и активное продвижение туристических возможностей.

«Запуск “Ласточки” Самара – Уфа — это пилотный проект. Мы будем анализировать пассажиропоток, востребованность этой модели перевозок и экономические параметры маршрута. Ключевой критерий успеха — стабильный спрос на поездки по выходным. При положительных результатах будем принимать решение о запуске аналогичных туристических маршрутов — до Оренбурга, Саратова и других городов, которые сейчас прорабатываются в рабочем порядке», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Из Самары «Ласточка» будет отправляться по пятницам и выходным в 17:30 и прибывать в Уфу в 00:58. Обратный рейс из Уфы запланирован по субботам и воскресеньям: отправление в 06:50, прибытие в Самару в 12:18.

Поезд оснащен системами климат-контроля, эргономичными креслами, бесплатным Wi-Fi, розетками 220 В и электронными информационными табло. Салон адаптирован для маломобильных пассажиров.

«Расписание сформировано с учётом пожеланий пассажиров, которые планируют поездки на выходные. “Ласточка” сочетает в себе скорость, надёжность и высокий уровень сервиса, а остановки в малых городах делают маршрут по-настоящему доступным для жителей региона», — прокомментировала генеральный директор АО «Самарская ППК» Маргарита Абламонова.

Стоимость полного билета для поездки из Самары в Уфу составит 1599 рублей, при покупке через приложение — 1443 рубля. Для студентов и школьников предусмотрены льготы, дети до 7 лет путешествуют бесплатно. Приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания.

Дополнительная информация о расписании, тарифах и условиях проезда будет публиковаться на официальных ресурсах перевозчика и в социальных сетях.