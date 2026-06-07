Самарским владельцам лодок и катеров рассказали о новых требованиях

В Самарской области владельцам лодок, катеров и других маломерных судов напомнили о правилах их эксплуатации. С 1 марта 2026 года в России действуют новые требования, утверждённые приказом МЧС.

Согласно документу, использовать маломерные суда можно только после государственной регистрации и освидетельствования, если они подлежат учёту. Кроме того, на борта таких судов должны быть нанесены регистрационные номера.

Эксплуатировать лодки и катера необходимо с соблюдением всех технических ограничений, установленных производителем или указанных в судовом билете. Речь идёт о допустимом количестве пассажиров, грузоподъёмности, мощности двигателя, районе плавания и наличии спасательных и противопожарных средств.

Управлять зарегистрированными маломерными судами разрешено только при наличии удостоверения судоводителя. Также допускаются документы, выданные иностранными государствами, если они признаются на территории России в соответствии с международными соглашениями или российским законодательством.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2032 года, пишет Самара-МК.