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В Кировском районе Самары водитель на тротуаре сбил женщину и подростка и уехал

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В Кировском районе Самары водитель на тротуаре сбил женщину и подростка и уехал

6 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. 

В Кировском районе Самары полицейскими оперативно задержан водитель, оставивший место ДТП. 6 июня в 20:10 23-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь за рулем а/м Lada Priora с незаконной «тонировкой», двигался по проспекту Металлургов со стороны ул. Республиканской в направлении ул. Марии Авейде. В пути следования возле дома №75 он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил занос автомобиля, наезд на бордюрный камень, а также на 36-летнюю женщину и 15-летнего подростка, которые стояли на тротуаре. После этого водитель не выполнил требования ПДД при ДТП, участником которого он являлся. Пешеходам врачами назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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