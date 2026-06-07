В Рособрнадзоре предложили изменить формат домашних заданий в РФ из-за ИИ

В российских школах необходимо изменить формат домашних заданий на такой, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Об этом 7 июня заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — поделился Музаев в беседе с «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава регулятора назвал искусственный интеллект вызовом для школьного и высшего образования. По этой причине необходимо изменить формат на такой, чтобы он смог заинтересовать ребенка, а также мотивировать на выполнение проекта, практической части задание или других целей.