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В Сызрани организовали товарищеский футбольный матч между полицейскими, детьми сотрудников и воспитанниками центра помощи детям

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В Сызрани организовали товарищеский футбольный матч между полицейскими, детьми сотрудников и воспитанниками центра помощи детям

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники Самарской области ведут активную работу с подрастающим поколением, направленную в том числе на организацию досуговой деятельности детей и подростков во время летнего отдыха.

Так, в Сызрани представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали товарищеский футбольный матч между полицейскими, входящими в состав Молодежного совета, детьми сотрудников и воспитанниками центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Каждая из команд стремилась провести как можно больше результативных передач и забить максимальное количество голов в ворота соперника.

Кроме того, организаторы спортивного праздника учредили специальный приз для самых активных болельщиков, которые, соревнуясь между собой, от всей души поддерживали ребят. На протяжении всего мероприятия на стадионе царили смех и веселье.  По результатам матча участники состязания единодушно решили, что победили спорт и дружба. Полицейские и общественники поблагодарили юных футболистов за игру, подарили им памятные подарки и напомнили основные правила безопасного поведения.

В Шенталинском районе председатель Общественного совета при Отделении МВД Елизавета Иванова совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовала для юных участников дорожного движения познавательное и увлекательное мероприятие, посвящённое Правилам дорожного движения. Ребята с радостью отвечали на вопросы викторины, разгадывали тематические ребусы и собирали пазлы.

Также участникам продемонстрировали устройство патрульного автомобиля. Дети с большим интересом рассматривали служебную машину, знакомились со специальным оборудованием и задавали вопросы, на которые получили подробные ответы.

В завершение встречи полицейские и общественники пожелали ребятам безопасного отдыха.

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