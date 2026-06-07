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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города

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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города

Уважаемые тольяттинцы!

От всей души поздравляю вас с Днем города!

Сегодня Тольятти, промышленному, инновационному, научно-образовательному центру, столице отечественного автомобилестроения, одному из самых красивых, современных, перспективных городов нашей страны 289 лет.

Именно с Тольятти во многом связаны наши стратегические планы по дальнейшему укреплению экономического потенциала Самарской области, достижению технологического суверенитета, повышению качества жизни и уровня безопасности людей.

С целью привлечения инвесторов мы планируем построить 3-ю очередь ОЭЗ «Тольятти», реализовать ряд технологических проектов, в том числе на базе технопарка «Жигулевская долина», который по показателям эффективности в 2025 году занял 2-е место в стране.

Особое внимание уделим развитию беспилотных авиационных систем на базе нашего научно-производственного центра «Самара», ставшего одной из первых в регионах России инфраструктурных площадок для разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС.

Главная наша задача – сосредоточить свои усилия на поддержке наших героев, участников специальной военной операции, и их семей, обеспечить конструктивное взаимодействие всех уровней власти, бизнеса и городской общественности в интересах жителей Тольятти. Мы будем совершенствовать транспортную инфраструктуру города, продолжим строительство социальных объектов - новых школ, детских садов, спортивных площадок, физкультурно-оздоровительного комплекса, масштабно обновим центральную городскую площадь.

Уверен, что ваши лучшие качества – предприимчивость, трудолюбие, умение настойчиво добиваться намеченных целей, опора на славные трудовые традиции многих поколений горожан помогут нам решить все задачи. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку региональных властей, партии «Единая Россия», реализующей при вашем непосредственном участии Народную программу.

Искренне желаю вам, дорогие тольяттинцы, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, процветания родному городу!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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