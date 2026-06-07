Растет спрос на частные детсады у россиян

На рост спроса на частные детские сады, наблюдающийся среди россиян, влияет несколько факторов, главный из которых — информационная среда. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал учредитель АНО «Платформа развития института семьи и детства», основатель сети частных детских садов Smile Fish Иван Сорокин.

«Интернет и социальные сети сформировали устойчивый родительский тренд: мамы и папы видят, как другие семьи водят детей на фортепиано, футбол, к логопеду, на шахматы, ментальную арифметику, робототехнику. Возникает естественный запрос: просто отдать ребенка в детский сад и забрать вечером — уже недостаточно. Родители хотят, чтобы каждый час пребывания ребенка вне дома был наполнен смыслом и развитием», — пояснил он.

В поисках качества, индивидуального подхода и среды, которая работает на ребенка, родители и обращаются к частным специалистам, заявил эксперт.

Среди возможных причин собеседник редакции также выделил объективные административные барьеры (например, переезд в другой город) и соображения удобства (родители хотят выйти из подъезда и через сто метров оказаться у дверей сада, а не везти ребенка через весь район и стоять в пробках).

Еще один важный фактор заключается в том, что люди сегодня внимательно читают отзывы и изучают репутацию учреждения, добавил специалист.

«Можно построить сад с современным ремонтом и новой мебелью, но если воспитатели не любят детей и страдают на своей работе, никакие стены не помогут. Когда родитель платит — он вправе требовать. Он выбирает педагога, знакомится с ним лично, контролирует качество», — подчеркнул Сорокин.

Экономический рост последних лет позволил многим семьям перейти к более осознанному потребительскому поведению в вопросах детского воспитания, поэтому в будущем частные детские сады могут стать нормой для среднего класса, допустил он. Потому что люди готовы платить за качество — за воспитателя, которому доверяют, и за среду, где ребенок будет развиваться в безопасности и с удовольствием.