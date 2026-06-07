Российские спортсмены смогут выступить с флагом в 12 олимпийских видах спорта

Российские спортсмены допущены к участию в соревнованиях с флагом и гимном страны в 12 олимпийских видах спорта. Об этом 7 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта», — сказал он «РИА Новости».

Чернышенко уточнил, что взрослые спортсмены смогут полноценно выступать с национальной символикой в дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании.

По его словам, Россия видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета, что позволит спортсменам участвовать в соревнованиях с сохранением национальных символов.