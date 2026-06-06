В Самаре вводят дизайн‑код для нестационарных торговых объектов

Администрация Самары утвердила новые правила оформления нестационарных торговых объектов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года. В городе появится официальный дизайн‑код для киосков, павильонов и торговых палаток.

Документ детально прописывает типовые архитектурные решения для нестационарных торговых объектов. Под контроль попадают габариты сооружений, расположение дверей, необходимое количество окон, цветовые решения, элементы оформления. В документе также прописаны правила размещения объектов на тротуарах и требования к подключению объекта к коммуникациям. Например, допускается только подземная прокладка электрокабеля.

Постановление вводит ряд строгих запретов, призванных сохранить единый стиль городской среды. Во-первых, запрет на капитальное строительство. Объекты не должен иметь капитального фундамента или подземных помещений, которые позволяют отнести объект к недвижимому имуществу. Это правило действует независимо от того, подключён ли павильон к инженерным сетям.

Нельзя также размещать рекламные материалы на навесах и прилавках. Кроме того, под запрет попадают рекламные изображения, по размеру сопоставимые с витриной, а также броские и разноцветные элементы рекламы. Предпринимателям также нельзя менять утверждённое цветовое решение и произвольно заменять элементы конструкции.

Чтобы разместить нестационарный торговый объект, предприниматель обязан заранее согласовать его внешний вид. Для этого нужно подать соответствующее заявление в департамент градостроительства Самары. Чиновники проверят, соответствует ли проект утверждённым нормам дизайн‑кода.

Согласно постановлению, все нестационарные торговые объекты в Самаре должны быть приведены в соответствие с утвержденным дизайн-кодом к 1 сентябрю 2027 года, пишет ГТРК-Самара.