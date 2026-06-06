Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары

В Самаре завершается расчистка береговой линии Волги, уровень паводка по состоянию на 5 июня составил 29,41 мБс по Балтийской системе высот.

Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к завозу и расстановке оборудования вдоль береговой линии, освобожденной от большой воды и мусора. На Чкаловском спуске, напротив остановки общественного транспорта, уже установили лестничный спуск. Дополнительно в этом году установят новый спуск рядом с ул. Первомайской.

В настоящее время вдоль береговой линии работают водолазы, они проводят замеры глубин и проверяют дно — это необходимо для подхода крана и выгрузки 29,5 тысяч тонн свежего песка.

Большая просьба к жителям, уже принимающим солнечные ванны на пляжах Самары, с пониманием относиться к просьбам рабочих покинуть территорию во время планировочных работ и выгрузки.