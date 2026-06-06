Я нашел ошибку
Главные новости:
63% женщин считают читающих мужчин более привлекательными
63% женщин считают читающих мужчин более привлекательными
Названы главные критерии при выборе загородного дома среди работающих жителей ПФО
Названы главные критерии при выборе загородного дома среди работающих жителей ПФО
Легенды спорта зарядили энергией сотни самарцев на волжской набережной
Легенды спорта зарядили энергией сотни самарцев на волжской набережной
В ГД предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ
В ГД предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ
В Самаре в горящем расселенном доме на улице Ленинской погиб мужчина
В Самаре в горящем расселенном доме на улице Ленинской погиб мужчина
До вечера 6 июня в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
До вечера 6 июня в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
В Кировском районе Самары сбили женщину на проезжей части
В Кировском районе Самары сбили женщину на проезжей части
дефицит кадров в самарских компаниях снизился почти вдвое за год
Дефицит кадров в самарских компаниях снизился почти вдвое за год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.83
EUR 85.56
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 6 июня на сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Сказочные герои произведений Александра Пушкина ждут ребят в гости 5 июня в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары

288
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары

В Самаре завершается расчистка береговой линии Волги, уровень паводка по состоянию на 5 июня составил 29,41 мБс по Балтийской системе высот.

 Специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к завозу и расстановке оборудования вдоль береговой линии, освобожденной от большой воды и мусора. На Чкаловском спуске, напротив остановки общественного транспорта, уже установили лестничный спуск. Дополнительно в этом году установят новый спуск рядом с ул. Первомайской.

 В настоящее время вдоль береговой линии работают водолазы, они проводят замеры глубин и проверяют дно — это необходимо для подхода крана и выгрузки 29,5 тысяч тонн свежего песка.

Большая просьба к жителям, уже принимающим солнечные ванны на пляжах Самары, с пониманием относиться к просьбам рабочих покинуть территорию во время планировочных работ и выгрузки.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни». Эксперты – представители власти, науки и бизнеса - обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, ее приоритетные направления развития.
05 июня 2026, 21:45
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в сессии «Химия – энергия жизни» на ПМЭФ
4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни». Эксперты – представители власти, науки и бизнеса - обсудили... Политика
576
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
05 июня 2026, 13:24
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
ЕГЭ по русскому языку проверяет уровень владения родным языком: знания грамматики, орфографии, пунктуации и умения анализировать текст. Образование
655

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары
6 июня 2026  11:14
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары
286
4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни». Эксперты – представители власти, науки и бизнеса - обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, ее приоритетные направления развития.
5 июня 2026  21:45
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в сессии «Химия – энергия жизни» на ПМЭФ
583
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
5 июня 2026  13:24
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
657
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
5 июня 2026  12:54
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
510
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
5 июня 2026  11:45
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
402
Весь список