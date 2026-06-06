Между Самарой и Сызранью хотят запустить электрички ЭП2ДМ

С 11 июня 2026 года пассажиры, следующие по маршруту Самара – Сызрань, смогут воспользоваться обновленными электропоездами серии ЭП2ДМ. Данные составы значительно улучшат уровень комфорта и удобства для тысяч пассажиров. Об этом информирует пригородная пассажирская компания.

Изменения в расписании движения поездов:

Поезд № 7103: отправление из Самары в 16:07, прибытие в Сызрань‑1 в 18:00. Первый рейс состоится 11 июня 2026 года.

Поезд № 7104: отправление из Сызрани‑1 в 08:44, прибытие в Самару в 10:44. Первый рейс состоится 15 июня 2026 года.

Оба поезда предусматривают возможность предварительного бронирования мест. Пассажирам предоставляется возможность выбора конкретного места в вагонах № 5, 6, 7 и 8.

На период выходных дней (с 12 июня 2026 года):

Поезд № 7532: отправление из Сызрани‑1 в 04:40, прибытие в Мирную в 07:39.

Поезд № 7565: отправление из Мирной в 13:56, прибытие в Сызрань‑1 в 16:56.

Информацию о стоимости проезда и порядке приобретения билетов можно получить в пригородных билетных кассах, через мобильное приложение или на официальном сайте компании, пишет ПроГородСамара.